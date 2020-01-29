Заключенный во Франции Винник «категорически» отказался прекращать голодовку

29 Янв. 2020 2020-01-29T20:27:08+03:00

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Россиянин Александр Винник, которого после двух с половиной лет греческой тюрьмы экстрадировали во Францию, не намерен отказываться от голодовки. Об этом рассказал его адвокат Тимофей Мусатов, который «шокирован происходящим»

«У Александра уже сорок дней голодания. Мои попытки убедить его вчера и позавчера прекратить голодовку вчерашним заседанием в парижском суде сведены на нет», - сказал он.

По словам адвоката, россиянин «категорически отказался» прекращать свою голодовку, а защита просто «бессильна в том месте, где закона для него нет».

Напомни, 28 января Мусатов сообщил, что французский суд оставил россиянина под стражей и защита будет подавать апелляцию. Второй адвокат Зои Константопулу заявила, что ее подзащитному не переводили ее слов, а также слов других участников судебного процесса. Незадолго до этого Винник рассказал о пытках и «психологической войне» в греческой тюрьме.

Россиянина задержали в Греции по запросу США, где считают, что Винник якобы причастен к отмыванию миллиардов долларов через биржу криптовалют. В апреле он написал письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи и сообщением о том, что решил возобновить голодовку.

ИСТОЧНИК KP.RU