Издание Politico узнало о новом проекте финансовой помощи Украине на 8 миллиардов евро Фото: REUTERS

Европейская комиссия подготовила новый проект финансовой помощи Украине на 8 миллиардов евро в виде сочетания грантов и кредитов,

Как сообщает европейское издание Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС, по новой схеме Евросоюз, должен выделить до пяти миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии, предоставленные странами ЕС, в соответствии с их вкладом в бюджет блока. Процентные платежи будут субсидироваться из бюджета Евросоюза. По словам чиновников, оставшаяся сумма, около трех миллиардов евро, будет предоставлена в виде грантов.

Ранее сообщалось, что Берлин тормозит выделение пакета помощи Киеву в размере 9 млрд евро, решение о котором было принято на саммите Европейского союза в конце июня текущего года. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер не одобряет намерение Еврокомиссии профинансировать такую помощь за счет общего европейского долга, как это уже было в период пандемии.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз искусственно задерживает отправку Украине макрофинансовой помощи. При этом украинский лидер отказался называть страну, которая тормозит этот процесс и выразил надежду, что это ошибка, которая будет исправлена.