Россия доставит международных экспертов и журналистов на место удара ВСУ по СИЗО в Еленовке Фото: REUTERS

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия доставит международных экспертов и журналистов на место удара украинской стороной по СИЗО в Еленовке в ДНР.

"Люди просто озвучивают обвинения, выдвигают утверждения, и их не беспокоит правда, факты. Разумеется, крайне трудно, если не сказать невозможно, обсуждать что-либо с подобными партнерами", - сказал он в эфире подкаста The Dive.

По словам дипломата, "мы живем в мире так называемой постправды, где правда не имеет значения".

Как писал сайт KP.ru, в пятницу, 29 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли исправительную колонию в Еленовке, где находились украинские пленные. Изначально сообщалось о 40 погибших, позже стало известно, что погибли 53 человека. Следственный комитете России после удара ВСУ по СИЗО в Еленовке возбудил уголовное дело.