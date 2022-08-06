Politico: военные Китая игнорируют попытки США связаться с ними на фоне обострения ситуации у Тайваня Фото: REUTERS

Представители военного командования США неоднократно пытались связаться с коллегами из Китая на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня, но те не отвечают на звонки, пишет американское издание Politico со ссылкой на три осведомленных источника.

"Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе", - говорится в материале.

Как ранее писал сайт KP.RU, в четверг, 4 августа 2022 года, Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня, которые продлятся до 7 августа 2022 года.

Также сообщалось, что МИД КНР выразил решительный протест по поводу визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа «одного Китая», нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.