Трамп обвинил Байдена в рекордной инфляции и потере энергетической независимости США

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший лидер США Дональд Трамп раскритиковал действующего президента страны Джозефа Байдена, обвинив его в рекордной инфляции, падении фондовых рынков и потере энергетической независимости Соединенных Штатов.

Об этом политик заявил в выступлении перед своими сторонниками в штате Вискоин в пятницу, 5 августа 2022 года. Трансляцию выступления вел телеканал Newsmax.

Также экс-глава Белого дома поставил в вину Байдену позорное бегство из Афганистана.

"Мы - страна, которая сдалась в Афганистане, оставив позади мертвых солдат, американских граждан и лучшее в мире военное оборудование на 85 млрд долларов", - подчеркнул Трамп.

Бывший президент Соединенных Штатов также выразил уверенность, что при Байдене ситуация будет только усугубляться в дальнейшем.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с российским коллегой Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступления в НАТО. Политик также подчеркнул, что Украине нужно было отказаться от территориальных притязаний на Крымский полуостров.

Напомним, Дональд Трамп признался, что не считает "очень удачной" идеей возможный обмен российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.