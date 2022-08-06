Академик Арбатов не исключил, что США вновь применят ядерное оружие

Ядерная доктрина США допускает применение оружия массового уничтожения при нападении на американских союзников Фото: REUTERS

Соединенные Штаты после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки могут вновь применить ядерное оружие, так как расценивают эти свои действия как "акт возмездия". Такое мнение выразил глава Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов. Его слова приводит РИА Новости.

"Они не считают, что это был акт агрессии, - констатировал ученый. - Согласно их утверждениям, агрессию совершила Япония в Перл-Харборе, а все это – акты возмездия, так же как стратегические бомбардировки европейских городов английской и американской авиацией".

Исходя из этого, нельзя исключать, что США вновь используют ядерное оружие для очередного "акта возмездия", отметил Арбатов.

"Мы уже больше пяти месяцев находимся на грани прямого вооруженного столкновения России и НАТО, - добавил академик. - В случае такого прямого столкновения, если произойдет дальнейшая эскалация украинского кризиса, возможно применение ядерного оружия".

Руководитель Центра международной безопасности РАН уточнил, что "просто так" оружие массового уничтожения никто применять не будет, но в качестве "последней меры" – это не исключено.

В частности, такую возможность допускает ядерная доктрина Вашингтона, согласно которой американцы могут использовать ядерное оружие первыми в случае нападения на их союзников.

Российская же доктрина допускает аналогичный шаг только в случае нападения на государство, которое ставит под угрозу существование страны, добавил Арбатов.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы делегации Российской Федерации в ООН Андрей Белоусов заявил, что Соединенные Штаты должны вернуть на свою территорию размещенное в Европе ядерное оружие. Также Белоусов подчеркнул необходимость прекращения практики совместных ядерных миссий НАТО.

Также представители российской делегации при ООН на Х Конференции по рассмотрению действия ДНЯО напомнили, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это противоречит ее ядерной доктрины.

Запад необоснованно утверждает, что российские ядерные силы приведены в состояние повышенной боеготовности, уточнив, что российский президент приказал перевести силы сдерживания на особый режим дежурства, а это не является состоянием повышенной боевой готовности, добавили делегаты РФ.