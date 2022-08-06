Читатели Haber7 поддержали введение выплат в рублях и лирах при торговле России и Турции

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: REUTERS

Читатели турецкого издания Haber7 положительно восприняли договоренность лидеров России и Турции о расчетах в нацвалютах. Это следует из комментариев.

"Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится", - написал один из читателей.

Его поддержали и другие комментаторы. В частности, выражалось мнение, что это поможет туркам "выйти из американского круга". Кроме того, жители Турции выразили мнение, что лучше сотрудничать с Россией, чем с Евросоюзом и США, так как "русские честнее".

Как ранее писал сайт KP.RU, Турция начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Такая договоренность достигнута между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в пятницу, 5 августа.

Напомним, Владимир Путин и лидер Ирана Ибрахим Раиси также договорились перейти на использование национальных валют в прямых расчетах между странами. В ходе июльской двусторонней встречи главы государств подробно обсудили конкретные аспекты взаимодействия в политической и экономической областях.