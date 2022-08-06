Совершено покушение на замглавы Новой Каховки Виталия Гура

Преступник обстрелял Виталия Гура, предположительно, из пистолета Макарова Фото: REUTERS

В Херсонской области совершено покушение на заместителя главы Новой Каховки Виталия Гура. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в районной администрации.

"Нападение произошло у дома, где проживал Виталий Гур, неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова, - уточнил источник. - На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ".

По данным собеседника агентства, чиновник городской администрации в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

Как ранее писал сайт KP.RU, в июле в Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили местные власти.

Как говорится в сообщении, злоумышленники заложили бомбу на пути следования машины главы региона. Уточняется, что Сальдо не пострадал, поскольку заложенную бомбу удалось вовремя обнаружить.

Напомним, правоохранительные органы ликвидировали мужчину, обстрелявшего дом руководителя Мелитопольского района Андрея Сигуты. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.