Российские войска уничтожили взвод РСЗО HIMARS и "Ольха" под Харьковом

Вооруженные силы России уничтожили взвод РСЗО HIMARS и "Ольха" в районе населенного пункта Пятигорское Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили украинские взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха" в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу, 6 августа 2022 года.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских "HIMARS" в районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области", - уточнил Конашенков.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине уничтожили шесть пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS. По его словам, за последние две недели были уничтожены 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW и 125 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Напомним, министерство обороны РФ в понедельник, 1 августа, заявило, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в Харькове на территории завода "Украинские энергетические машины" две пусковые установки американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.