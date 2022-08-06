ВКС России уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона" на Украине

Уничтожены еще 80 наемников "Иностранного легиона" Украины Фото: REUTERS

Воздушно-космические силы России в ходе военной спецоперации на Украине уничтожили свыше 80 наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области всего одним высокоточным ударом. Также были ликвидирована спецтехника. Об этом информировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу, 6 августа 2022 года.

"В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования "Иностранного легиона" уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники", - уточнил Конашенков, выступая на брифинге.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе того же брифинга оборонное ведомство сообщило, что российские военные уничтожили украинский взвод реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Харьковской области.

Напомним также, что ранее, в начале августа, Вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по месту расположения "Иностранного легиона" ВСУ и уничтожили до 250 наемников. Кроме того, российская авиация ликвидировала до 500 украинских военнослужащих в Харьковской области с помощью высокоточного оружия.