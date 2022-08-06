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Экономика6 августа 2022 11:26

Эрдоган сообщил о договоренности с Россией по торговле в рублях

Турецкий лидер отметил, что это станет "серьезным источником дохода"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Фото: REUTERS

Москва и Анкара заключили договоренность о двухсторонней торговле в рублях. Об этом сообщил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Сочи, где проходили переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как единице в торговле, - приводит слова Эрдогана телеканал TRT. - Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьезным источником доходов для Турции и России".

Как ранее писал сайт KP.RU, Реджеп Тайип Эрдоган снова обратился к Владимиру Путину с предложением организовать переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским на территории Турции.

Напомним, читатели турецкого издания Haber7 положительно восприняли договоренность лидеров России и Турции о расчетах в нацвалютах. В частности, выражалось мнение, что это поможет туркам "выйти из американского круга". Кроме того, жители Турции отметили, что лучше сотрудничать с Россией, чем с Евросоюзом и США, так как "русские честнее".