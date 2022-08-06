Москва призвала все стороны палестино-израильского конфликта вернуться к режиму прекращения огня

МИД России призвал стороны палестино-израильского конфликта возобновить режим прекращения огня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта вернуться к режиму прекращения огня. Об этом заявила в субботу 6 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии по поводу эскалации напряженности в секторе Газа. Комментарий опубликован на сайте российского дипломатического ведомства.

«Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня», - заявила Захарова, выразив озабоченность событиями, чреватыми возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе.

Напомним, 5 августа Армия обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщив, что проводит операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад». Позже палестинская группировка подтвердила гибель в ходе израильского авиаудара одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари.

После этого Израиль начал широкомасштабную воздушную операцию против «Исламского джихада».