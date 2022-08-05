Израиль начал масштабную воздушную операцию против "Исламского джихада". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль начал широкомасштабную воздушную операцию против «Исламского джихада» в Газе. Об этом в пятницу 5 августа сообщает Армия обороны Израиля.

Сообщается, что операция «Рассвет» предполагает удары по целям в секторе Газа. Эти цели – предприятия, на которых производится оружие и склады, где оно хранится. Также удары наносятся по огневым позициям, принадлежащим террористической организации «Исламский джихад» в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что террористы, угрожающие мирным гражданам, будут уничтожены.

Напомним, сегодня, 5 августа, Армии обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщив, что проводит операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад». Позже палестинская группировка подтвердила гибель в ходе израильского авиаудара одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари.

Ранее командир палестинской группировки «Исламский джихад» пригрозил Тель-Авиву ракетным ударом. Глава группировки заявил, что в этой битве «не будет красных линий».

После этого воздушная тревога раздалась в центре и на юге Израиля.