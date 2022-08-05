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В мире5 августа 2022 19:28

Израиль начал широкомасштабную воздушную операцию против «Исламского джихада»

Министр обороны Израиля Ганц пообещал уничтожит тех, кто угрожает мирным жителям страны
Мария ПАВЛОВА
Израиль начал масштабную воздушную операцию против "Исламского джихада".

Израиль начал масштабную воздушную операцию против "Исламского джихада".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль начал широкомасштабную воздушную операцию против «Исламского джихада» в Газе. Об этом в пятницу 5 августа сообщает Армия обороны Израиля.

Сообщается, что операция «Рассвет» предполагает удары по целям в секторе Газа. Эти цели – предприятия, на которых производится оружие и склады, где оно хранится. Также удары наносятся по огневым позициям, принадлежащим террористической организации «Исламский джихад» в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что террористы, угрожающие мирным гражданам, будут уничтожены.

Напомним, сегодня, 5 августа, Армии обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщив, что проводит операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад». Позже палестинская группировка подтвердила гибель в ходе израильского авиаудара одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари.

Ранее командир палестинской группировки «Исламский джихад» пригрозил Тель-Авиву ракетным ударом. Глава группировки заявил, что в этой битве «не будет красных линий».

После этого воздушная тревога раздалась в центре и на юге Израиля.