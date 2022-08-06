Медведев прокомментировал предложение Зеленского о конфискации российского имущества

Медведев ответил на предложение Зеленского о конфискации российских активов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина отнимает российские активы на бумаге, а Россия конфискует имущество киевского режима на земле. Так прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о конфискации российского имущества, находящегося на территории Украины, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул, что возвращением имущества жителям Донбасса уже с успехом занимаются российские вооруженные силы.

«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши Вооружённые силы», - написал замглавы Совбеза в своем Telegram.

Напомним, украинское правительство утвердило указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации российской собственности в стране. Речь идет об имуществе государства, активах подсанкционных граждан и компаний и банковских активах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы уже изъяты «российские активы» на сумму 765 млн$, а всего предлагается «конфисковать более чем 900 объектов, принадлежащих российскому государству».