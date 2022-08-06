Антироссийские санкции ударили по суши-индустрии в Японии

Японская суши-индустрия в кризисе из-за антироссийских санкций. Фото: Андрей АБРАМОВ

Суши-индустрия в Японии испытывает кризис из-за антироссийских санкций Запада и предпринятых Москвой ответных мер. Об этом пишет японское издание Yahoo News Japan.

Санкционная политика Запада и вынужденные ответные действия России привели к подорожанию продуктов питания, в том числе и тех, что используются в суши-индустрии. В частности, цена на импортный лосось и форель в июне 2022 года оказалась на треть выше, чем год назад.

Издание объясняет это тем что ранее сырой лосось для суши доставляли в Японию из Норвегии прямыми авиарейсами через российское воздушное пространство. После того, как в качестве ответных мер на западные санкции Россия ограничила полеты в своем воздушном пространстве для иностранных авиакомпаний, поставки стали обходиться дороже и занимают больше времени. Также в Японии резко подорожал еще один из самых распространенных ингредиентов суши – лососевая икра, пишет издание.

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