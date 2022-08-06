МАГАТЭ выразило обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ сделал заявление по поводу обстрела Запорожской АЭС. Фото: REUTERS

Обстрел Запорожской АЭС подчеркивает реальность опасности ядерной катастрофы. Об этом заявил в субботу 6 августа генеральных директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Заявление МАГАТЭ в связи с обстрелом атомной электростанции опубликовано на сайте организации.

«Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы», - приводятся в заявлении слова Рафаэля Гросси, который назвал военные действия, угрожающие безопасности Запорожской АЭС, неприемлемыми и заявил, что они должны быть предотвращены любой ценой.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что украинские военные выпустили 20 снарядов по Запорожской АЭС 5 августа 2022, обстрел продолжался в течение часа.

Тем временем экс-глава МИД Польши предложил Западу подарить Украине ядерное оружие.