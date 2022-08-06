Американский разведчик Риттер предрек госпереворот на Украине и трагический конец Зеленского

Бывший украинский разведчик допустил, что Зеленский может погибнуть от рук собственных граждан в ходе госпереворота, если не покинет Украину. Фото: REUTERS

В ближайшее время на Украине может произойти государственный переворот, считает бывший офицер американской разведки Скот Риттер. Такое заявление Риттер сделал в эфире YouTube-канала Judging Freedom, добавив, что если президент Украины Зеленский не покинет страну, он может погибнуть от рук собственных граждан.

«Он будет вынужден либо покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», - сказал военный эксперт, подчеркнув, что Зеленский ответственен за гибель десятков тысяч мирных граждан Украины.

Риттер отметил падение престижа президента Украины и то, что на Западе перестают верить в образ Владимира Зеленского, созданный его пиар-службой и СМИ.

Ранее ведущий телеканала Sky News Australia Кори Бернарди раскритиковал созданный в западных СМИ образ президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время конгрессмены США раскритиковали Зеленского за фотосессию для журнала Vogue.