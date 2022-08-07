Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Общее число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 человек. Об этом сообщили в Минздраве сектора Газа.

Среди жертв шесть детей и две женщины, еще 203 человека пострадали. Обстрелы со стороны Израиля продолжаются до сих пор, уточнили в ведомстве.

До этого сообщалось о 15 погибших и 125 человек раненых.

5 августа сайт KP.RU писал, что Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа, а в граничащих с палестинским анклавом израильских районах было введено особое положение. А днем ранее, 4 августа, пресс-служба израильской армии заявила, что командование Армии обороны Израиля приняло решение направить дополнительные подразделения в район границы с сектором Газа.

После случившегося Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта вернуться к режиму прекращения огня. Также в МИД России заявили об обеспокоенности очередной эскалацией палестино-израильского конфликта.