Минобороны России обвинило ООН в помехах контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Начальник Наццентра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что сотрудники ООН мешают объективному международному контролю состояния Запорожской атомной электростанции (АЭС) руководством МАГАТЭ после украинского обстрела.

Представитель российского военного ведомства также добавил, что недавняя провокация ВСУ была не первой, обстрелы радиационно-опасных объектов происходят постоянно.

Днем ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что произошедший обстрел Запорожской АЭС подчеркивает реальность опасности ядерной катастрофы.

Ранее сайт KP.RU писал, что 5 августа украинские военные выпустили 20 снарядов по Запорожской АЭС, обстрел продолжался в течение часа. По данным Минобороны РФ, обстрелы вело одно из подразделений 45-й артбригады украинских войск с огневых позиций в районе поселка Марганец, который расположен на подконтрольном Киеву противоположном берегу Кременчугского водохранилища.