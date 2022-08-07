В посольстве РФ в Белграде прокомментировали задержание Дарьи Асламовой в Косово

Дарья Асламова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российские дипломаты пока не располагают никакой информацией о задержании в Косове и местонахождение журналистки "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой. Об этом KP.RU сообщили в посольстве РФ в Белграде.

7 августа стало известно о задержании журналистки "КП" Дарьи Асламовой в Косове. Об этом в соцсети сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла. Там корреспонденту выдвинули обвинения за якобы причастность к шпионажу. При этом никаких доказательств представитель ведомства не предоставил. Он только уточнил, что журналистку задержали при попытке въезда в регион.

Асламова была в Сербии по заданию "КП", журналистка должна была подготовить специальный репортаж в связи с обострением сербско-косовского конфликта.

Напомним, Россия не признает независимости Косово, дипломатических миссий на косовской территории у РФ нет.

Ранее сообщалось, что 31 июля обстановка на границе Сербии и Косово накалилась. Ближе к вечеру в соцсетях появились сообщения со ссылкой на жителей приграничных территорий об одиночных выстрелах. По неподтвержденным данным, в районе погранперехода Яринье огнестрельное ранение получил гражданин Сербии.

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