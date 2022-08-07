Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин: Дарья Асламова направлялась в Косово в командировку

Журналистка Дарья Асламова Фото: Дарья АСЛАМОВА

Российская журналистка Дарья Асламова отправилась в Косово по заданию редакции «КП», а по собственному желанию, рассказал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

«Я могу подтвердить, что она реально была в командировке от «Комсомольской правды», что это не были какие-то ее личные импровизации. И уверен, что она сегодня-завтра нам уже даст хороший интересный материал из Косово и из Сербии – собственно, зачем она и отправлялась туда. Слава богу, что все хорошо, благополучно завершилось», – сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Как писал сайт KP.RU, власти Косово задержали журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, когда она вместе со своим супругом пыталась въехать на территорию Косово из Сербии. Дарья находилась в командировке по заданию редакции – готовила репортажи о ситуации в регионе.

Напомним, ранее Дарья Асламова рассказала на радио «КП», что после освобождения молилась, чтобы приказ об ее аресте не отменили.