Медведев заявил о наличии адекватных людей на Западе после слов основателя Pink Floyd о Байдене

Медведев заявил о наличии адекватных людей на Западе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал критику основателя рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса в адрес президента США Джо Байдена. По мнению политика, на Западе еще есть адекватные люди, что доказывают слова музыканта.

«Роджер Уотерс, один из основателей Pink Floyd, считает, что Байден «разжег огонь» на Украине, а специальная военная операция России на Украине – это наш ответ на расширение НАТО. Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!» – написал зампред Совбеза РФ на своей странице во «ВКонтакте».

Как писал сайт KP.RU, ранее основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил президента Соединенных Штатов в разжигании конфликта на Украине. Музыкант высказал мнение, что конфликт на Украине является реакцией России на расширение НАТО к ее границам.

Между тем посол Украины в Австрии Александр Щерба назвал основателя Pink Floyd бессердечным и заблудшим человеком.