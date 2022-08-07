Судно Razoni с украинским зерном изменило курс и прибудет в Ливан 9 августа 2022

Первок судно с украинским зерном изменило курс в Ливан 9 августа 2022 Фото: REUTERS

Сухогруз Razoni, который везет зерно с Украины в ливанский Триполи, изменил курс, рассказал источник в администрации трипольского порта.

По информации ТАСС, судно прибудет в Ливан утром во вторник, 9 августа. Как предположил собеседник агентства, сухогруз по пути в Триполи может зайти в порт Турции или Сирии.

Напомним, ранее судно с украинским зерном Razoni после проведенного в Стамбуле досмотра снялся с якоря около стамбульского берега и вошел в пролив Босфор.

Как писал сайт KP.RU, Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций (ООН) заключили договор, который предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения данного соглашения в Стамбуле создали Совместный координационный центр. Договор предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря в сопровождении украинских лоцманов по безопасному коридору.