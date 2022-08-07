Дарья Асламова опубликовала видео после освобождения властями Косово

Корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова Фото: Дарья АСЛАМОВА

Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова опубликовала видео с комментарием своего освобождения властями Косово. Корреспондент записала видеообращение в городе Рашка в Сербии.

«Свобода! Еще сутки назад я была узницей косовских спецслужб. Еще сутки назад свобода казалась недостижимой. А сейчас я стою на свободной сербской земле, в удивительном городе с уникальным названием Рашка», – сказал Асламова.

Женщина предупредила своих российских коллег, что сейчас журналисты из России в Европе вне закона. Как заявила корреспондент, в любой европейской стране их могут арестовать по любому поводу и без предъявления вины только потому, что они российские журналисты.

Как писал сайт KP.RU, власти Косово задержали журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, когда она вместе со своим супругом пыталась въехать на территорию республики из Сербии. Дарья находилась в командировке по заданию редакции – готовила репортажи о ситуации в регионе.

Сама журналистка рассказала, что после задержания в Косово жители республики в соцсетях бесновались, призывая передать ее Украине.