Al Jazeera: Установление перемирия в секторе Газа срывается из-за требований «Исламского джихада»*

Установление перемирия в секторе Газа срывается из-за требований «Исламского джихада» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Установление режима прекращения огня между Израилем и Палестиной в секторе Газа может сорваться из-за требований группировки «Исламский джихад»*.

По информации телеканала Al Jazeera, радикалы требуют от Египта, который выступает посредником, предоставить гарантии в отношении своих заключенных и прекращения атак со стороны Израиля. Отмечается, что Каир продолжает поддерживать контакты со сторонами конфликта для сдерживания ситуации.

Ранее сообщалось, что власти Израиля согласились на перемирие в палестинской Газе, предложенное египетской стороной. Один из палестинских чиновник сообщил, что перемирие в Газе долдно было начаться в 20:00 по московскому времени.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 5 августа Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа, а в граничащих с палестинским анклавом израильских районах было введено особое положение. Днем ранее пресс-служба израильской армии заявила, что командование Армии обороны Израиля приняло решение направить дополнительные подразделения в район границы с сектором Газа.

*Запрещенная в России террористическая организация