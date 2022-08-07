Израиль согласился на предложенное Египтом перемирие в Газе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Израиля согласились на перемирие в палестинской Газе, предложенное египетской стороной, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По информации Reuters, теперь власти Египта добиваются ответа на предложенное перемирие от Палестины. Один из палестинских чиновник тем временем сообщил, что перемирие в Газе начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, в пятницу, 5 августа, сайт KP.RU писал, что Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа, а в граничащих с палестинским анклавом израильских районах было введено особое положение. Днем ранее пресс-служба израильской армии заявила, что командование Армии обороны Израиля приняло решение направить дополнительные подразделения в район границы с сектором Газа.

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 24. Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта вернуться к режиму прекращения огня.