France Presse: «Исламский джихад»* подтвердил заключение перемирия с Израилем

«Исламский джихад»* подтвердил заключение перемирия с Израилем Фото: REUTERS

Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад»* подтвердила, что с Израилем заключен договор об установлении режима прекращения огня.

«Палестинская группировка «Исламский джихад»* подтверждает соглашение о перемирии в Газе с Израилем», – сообщает в своем Twitter агентство France Presse со ссылкой на заявление палестинской группировки.

Ранее сообщалось, что власти Израиля согласились на перемирие в палестинской Газе, предложенное египетской стороной. Один из палестинских чиновник сообщил, что перемирие в Газе должно было начаться в 20:00 по московскому времени.

Количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 41 человека, сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 5 августа Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа, а в граничащих с палестинским анклавом израильских районах было введено особое положение. Днем ранее пресс-служба израильской армии заявила, что командование Армии обороны Израиля приняло решение направить дополнительные подразделения в район границы с сектором Газа.

*Запрещенная в России террористическая организация