Четырехкратный чемпион НБА О’Нил прокомментировал приговор американке Бриттни Грайнер Фото: REUTERS

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил прокомментировал приговор американке Бриттни Грайнер.

"У них есть то, что принадлежит нам. Мне кажется, я видел такое только в "Крепких орешках" с Брюсом Уиллисом. "Вы получите Бриттни обратно, если вернёте нам опасного торговца оружием", — приводит его слова RT со ссылкой на эфир The Big Chair Breaker.

Кроме того, олимпийский чемпион назвал арест американки в России печальной ситуацией.

Напомним, Дело американской баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной в Шереметьево, за перевозку гашишной смеси звезде американского спорта суд назначил 9 лет тюрьмы, а также присудил штраф в 1 млн рублей.

Как ранее писал сайт KP.ru, американская администрация сочла несерьезным ответ со стороны российского правительства на предложения по обмену заключенными. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сами Соединённые Штаты считают, что выдвинули РФ содержательное предложение. Речь идет о предложении Штатов к РФ обменяться следующими заключенными: предпринимателя Виктора Бута выдадут российской стороне вместо американской баскетболистки Бриттни Грайнер и шпиона Пола Уилана.

Кстати, экс-президент Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает "очень удачной" идеей возможный такой обмен.