Украинские боевики нанесли новый ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне

ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсонской области из РСЗО HIMARS Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь устроили ракетный обстрел Антоновского моста через Днепр в Херсоне. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсконской области Кирилл Стремоусов в понедельник, 8 августа 2022 года.

Ракетный удар нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS. Большая часть ракет перехвачены системой противовоздушной обороны.

"Минувшей ночью была совершена ракетная атака на Антоновской мост. Был один прилет, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки, - уточнил чиновник. - Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать".

По его словам, критических повреждений не зафиксировано – несущие элементы конструкции не пострадали.

Как ранее писал сайт KP.RU, 25 июля Кирилл Стремоусов сообщил, что российские средства ПВО отразили 12 ракет, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту в региональной столице. Он добавил, что попаданий не было, разрушений так же нет. По словам Стремоусова, удары были нанесены из американской РЗСО HIMARS.

Через два дня украинские боевики вновь ударили по той же точке. На этот раз Антоновский мост через Днепр получил повреждения. Из-за этого власти приняли решение временно полностью прекратить движение по переправе.