Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Белый дом ищет замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее мнение выразила обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

В качестве аргумента приводится критика действий украинского лидера, в том числе со стороны его недавних сторонников, которая получает огласку в западных средствах информации.

Также свою роль сыграл доклад правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях Вооруженных сил Украины.

"Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется, - заключила Никифорова. - Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры".

Как ранее писал сайт KP.RU, Amnesty International констатировала нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права. Речь идёт о случаях размещения вооружения на территории школ и в больницах городов.

"Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право, при действиях в населённых районах", - заявил генсекретарь организации Аньес Каламар.

Напомним, американский правозащитник Аджаму Барака выразил мнение, что международная организация Amnesty International разоблачила ложь Владимира Зеленского и многих иностранных журналистов о военных преступлениях ВСУ.