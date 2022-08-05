Правозащитник Барака заявил, что Amnesty International разоблачила ложь Зеленского Фото: REUTERS

Американский правозащитник Аджаму Барака выразил мнение, что международная организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и многих иностранных СМИ о военных преступлениях ВСУ.

"Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International "попала под чары кремлёвской пропаганды", указав на очевидные факты о том, что украинские силы используют мирных жителей в качестве живого щита, о чём западная пресса не рассказала бы", - написал он в социальных сетях.

Напомним, в минувший четверг, 4 августа, Amnesty International опубликовала доклад, согласно которому украинская армия нарушает международные правовые нормы, а также военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский выступил с осуждением данного доклада.

Ранее жители Одесской области рассказали российским силовикам о фактах размещения украинских войск и пункта управления в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух деревнях Белгород-Днестровского района.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.