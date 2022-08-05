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Политика5 августа 2022 20:11

Правозащитник Барака заявил, что Amnesty International разоблачила ложь Зеленского

Amnesty International опубликовала доклад, согласно которому украинская армия нарушает международные правовые нормы
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Правозащитник Барака заявил, что Amnesty International разоблачила ложь Зеленского

Правозащитник Барака заявил, что Amnesty International разоблачила ложь Зеленского

Фото: REUTERS

Американский правозащитник Аджаму Барака выразил мнение, что международная организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и многих иностранных СМИ о военных преступлениях ВСУ.

"Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International "попала под чары кремлёвской пропаганды", указав на очевидные факты о том, что украинские силы используют мирных жителей в качестве живого щита, о чём западная пресса не рассказала бы", - написал он в социальных сетях.

Напомним, в минувший четверг, 4 августа, Amnesty International опубликовала доклад, согласно которому украинская армия нарушает международные правовые нормы, а также военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский выступил с осуждением данного доклада.

Ранее жители Одесской области рассказали российским силовикам о фактах размещения украинских войск и пункта управления в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух деревнях Белгород-Днестровского района.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.