Песков заявил, что делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации переговоров российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

По его словам, Москва ценит усилия Анкары, но украинская сторона не прилагает никаких усилий, чтобы переговоры по мирному договору возобновились.

"Вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, "ушла с радаров", - аргументировал официальный представитель Кремля. - В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет".

Как ранее писал сайт KP.RU, Эрдоган снова обратился к Путину с предложением организовать переговоры с Зеленским на территории Турции. Турецкие власти намерены развивать диалог с Россией, чтобы внести вклад в "региональный и глобальный мир", добавил президент Турции.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться заключения мирного соглашения с Украиной, но исключительно на своих условиях. По его словам, российская специальная военная операция на Украине стала "жестким, но тщательно продуманным ответом" на русофобскую политику западных стран.