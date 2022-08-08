Песков сообщил, что инициатива референдумов на освобожденных территориях Украины исходит от жителей

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил журналистам, что референдумы на освобожденных территориях Украины проводятся не по воле РФ, а по инициативе жителей этих регионов.

"Дело в том, что эти планы у жителей региона, - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. - Это же не мы проводим референдум".

В связи с этим Дмитрий Песков рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому адресовать заявления по готовящимся референдумам не Москве, а к украинским гражданам.

В частности, ему следует задаться вопросом, почему так много жителей возглавляемой им страны желают войти в состав другого государства, добавил представитель Кремля.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский заявил, что страна выйдет из переговорного процесса с Россией в случае проведения референдумов на территории освобожденных российской армией регионов.

Примечательно, что украинские переговорщики уже давно прекратили переговорный процесс, о чем Дмитрий Песков рассказал в ходе того же брифинга.