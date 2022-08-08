ВСУ повредили ЛЭП, подающую электроэнергию в Запорожскую и Херсонскую области

ЛЭП возле Запорожской АЭС повреждена при обстреле ВСУ. Фото: пресс-служба ПАО "Россети"

Во время обстрела Запорожской атомной электростанции (АЭС) Вооруженные силы Украины повредили линию электропередачи (ЛЭП), которая подает электричество в Запорожскую и Херсонскую область. Об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал лейтенант Игорь Конашенков в понедельник, 8 августа 2022 года.

"В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область", - уточнил Конашенков.

По его словам, также обстрел привел к скачку напряжения на Запорожской АЭС. Катастрофы удалось избежать, так как сработала система защиты, которая обесточила распределительное устройство станции. Для сохранения безопасной работы станции пришлось снизить мощность пятого и шестого энергоблоков.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральных директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обстрел Запорожской АЭС подчеркивает реальность опасности ядерной катастрофы.

Напомним, начальник Наццентра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что сотрудники ООН мешают объективному международному контролю состояния Запорожской атомной электростанции руководством МАГАТЭ после украинского обстрела.