Новые правила по снижению спроса на газ в ЕС на 15% вступают в силу с 9 августа 2022 года Фото: REUTERS

С 9 августа 2022 года в силу вступают новые правила по сокращению на 15% спроса на газ в Европейском союзе в ближайшие месяцы. Об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Отмечается, что новые правила будут действовать в течение одного года с момента вступления в силу. К маю 2023 года Еврокомиссии нужно будет провести его оценку. У ЕК будет возможность предложить пролонгировать срок действий регламента.

5 августа сайт KP.RU писал, что страны-члены Европейского союза окончательно одобрили план по добровольному снижению спроса на газ с возможностью введения обязательного снижения спроса в размере 15% в ближайшие месяцы.

А до этого момента, 20 июля, ЕК представила план по сокращению спроса на газ, который говорил о снижении спроса на голубое топливо на 15% для всех стран Евросоюза в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, что соответствует 45 млрд кубометров.