В Минобороны России предупредили о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к плохим последствиям, в частности, ситуация рискует обернуться глобальной техногенной катастрофой. Об этом предупредили в Минобороны России.

- В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме, - отметил представитель военного ведомства Михаил Мизинцев.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что власти Украины, проводя обстрел Запорожской атомной электростанции, фактически берут в заложники всю Европу.

5 августа сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины атаковали территорию Запорожской АЭС. По информации властей запорожского города Энергодар, обстрел атомной электростанции произошел во время пересменки работников.