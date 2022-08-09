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В мире9 августа 2022 3:30

В Минобороны России предупредили о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС

Ситуация может привести к весьма серьезным последствиям
София ГОНЧАРОВА
В Минобороны России предупредили о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС

В Минобороны России предупредили о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к плохим последствиям, в частности, ситуация рискует обернуться глобальной техногенной катастрофой. Об этом предупредили в Минобороны России.

- В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме, - отметил представитель военного ведомства Михаил Мизинцев.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что власти Украины, проводя обстрел Запорожской атомной электростанции, фактически берут в заложники всю Европу.

5 августа сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины атаковали территорию Запорожской АЭС. По информации властей запорожского города Энергодар, обстрел атомной электростанции произошел во время пересменки работников.