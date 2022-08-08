Захарова назвала обстрелы ВСУ Запорожской АЭС «захватом всей Европы в заложники» Фото: REUTERS

Власти Украины, проводя обстрел Запорожской атомной электростанции, фактически берут в заложники всю Европу, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Убийства из-за угла и под покровом ночи – характерный почерк приверженцев бандеровской идеологии, что известно еще со времен Великой Отечественной войны. Но теперь они выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь «подпалить» ее в угоду своим нацистским идолам», – приводится комментарий дипломата на сайте МИД РФ.

Как заявила Захарова, закрыть глаза на действия Киева не получится. По ее мнению, у руководителей международных организаций «по спине начинает пробегать холодок» от того, что делают Вооруженные силы Украины. Вместе с тем, отметила она, главы ООН и МАГАТЭ так и не решаются прямо назвать источник угрозы и демонстрируют нежелание указывать на деятелей в Киеве.

Напомним, во время обстрела Запорожской АЭС Вооруженные силы Украины повредили линию электропередачи (ЛЭП), которая подает электричество в Запорожскую и Херсонскую область.

Между тем генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обстрел Запорожской АЭС подчеркивает реальность опасности ядерной катастрофы.

Сайт KP.RU разбирался, сможет ли Запорожская АЭС выдержать обстрелы ВСУ.