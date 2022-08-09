Губернатор Флориды назвал США банановой республикой после обысков в имении Трампа

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис назвал США банановой республикой после обыска Федерального бюро расследований (ФБР) в имении бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

По словам главы американского штата, федеральные спецслужбы США ведут борьбу политического характера в отношении соперников демократов, а тем временем к сыну действующего американского президента Хантеру Байдену просто боятся прикоснуться.

«Обыск Мар-а-Лаго - это очередная эскалация при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима, в то время как с людьми, подобными Хантеру Байдену, церемонятся ... Банановая республика», - написал Рон Десантис в своем Twitter.

Напомним, об обысках рассказал сам Трамп, не уточнив при этом, с чем именно это было связан. По данным СМИ, обыск в поместье Мар-а-Лаго продолжался более девяти часов, а участвовали в нем не менее ста агентов ФБР.