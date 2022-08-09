Медведев назвал «нацистской хренью» призыв премьера Эстонии запретить выдачу виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая ранее призвала запретить выдачу российским гражданам туристических виз в страны Европейского союза.

«После украинского ковёрного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка», - написал политик во «ВКонтакте».

Медведев отметил, что в ответ Каллас хочется напомнить другие слова. «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка», - добавил он.

Напомним, накануне глава эстонского правительства призвала страны – члены Европейского союза прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав посещение Европы не правом человека, а «привилегией». Незадолго до этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал закрыть гражданам России въезд в Европу,