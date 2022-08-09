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Политика9 августа 2022 10:12

Медведев назвал «нацистской хренью» призыв премьера Эстонии запретить выдачу виз россиянам

Ранее глава эстонского правительства предложила лишить россиян «привилегии» посещать страны Европы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев назвал «нацистской хренью» призыв премьера Эстонии запретить выдачу виз россиянам

Медведев назвал «нацистской хренью» призыв премьера Эстонии запретить выдачу виз россиянам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая ранее призвала запретить выдачу российским гражданам туристических виз в страны Европейского союза.

«После украинского ковёрного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка», - написал политик во «ВКонтакте».

Медведев отметил, что в ответ Каллас хочется напомнить другие слова. «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка», - добавил он.

Напомним, накануне глава эстонского правительства призвала страны – члены Европейского союза прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав посещение Европы не правом человека, а «привилегией». Незадолго до этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал закрыть гражданам России въезд в Европу,