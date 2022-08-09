Российские войска уничтожили более 300 снарядов к РСЗО HIMARS под Черкассами

Реактивная система залпового огня HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России нанесли удар по складу боеприпасов в районе Умани Черкасской области, уничтожив 300 снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777», – рассказал он на брифинге.

Кроме того, российские войска уничтожили действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины в Винницкой области, поразили две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2 в Донецкой народной республике и подавили два огневых взвода РСЗО и шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц в ДНР.

За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили один самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, три украинских беспилотных летательных аппарата и перехватили 17 снарядов РСЗО HIMARS, добавил Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вооруженные силы России уничтожили в Николаевской области 45 тысяч тонн боеприпасов, поставленных украинским войска блоком НАТО.