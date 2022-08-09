Еврокомиссия заявила, что визовый кодекс ЕС не предусматривает прекращение выдачи краткосрочных виз

Визовый кодекс ЕС не предусматривает прекращение выдачи краткосрочных виз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Визовый кодекс Евросоюза не предусматривает возможности приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер.

«Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», – сказал она на брифинге.

Вместе с тем страны-члены ЕС могут самостоятельно изучать вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации, отметила Хиппер. В свою очередь другой официальный представитель ЕК Ариана Подеста сообщила о готовности Еврокомиссии рассмотреть принятие новых санкций в отношении России, но не прокомментировала возможности ограничения выдачи краткосрочных виз россиянам.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Европейского союза прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав посещение Европы не правом человека, а привилегией. Незадолго до этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал закрыть гражданам России въезд в Европу.