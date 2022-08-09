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Политика9 августа 2022 13:08

Союзные силы России и ЛДНР ведут бои с украинскими войсками в Соледаре

Столкновения идут в районе промзоны завода Knauf
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Союзные силы России и ЛДНР ведут бои с украинскими войсками в Соледаре

Союзные силы России и ЛДНР ведут бои с украинскими войсками в Соледаре

Фото: EAST NEWS

Союзные силы России, Донецкой и Луганской народной республик ведут бои с Вооруженными силами Украины в городе Соледар Донецкой области. С российской стороны войска ДНР и ЛНР поддерживает артиллерия и авиация.

Как сообщает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, столкновения с украинскими войсками идут в районе промышленной зоне завода Knauf, где сейчас расположены передовые позиции 2-го армейского корпуса ЛНР.

Напомним, ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о взятии союзными войсками под контроль территории завода Knauf в Соледаре Донецкой народной республики.

В конце июля офицер Народной милиции ДНР Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины усилили позиции в Артемовске и Соледаре. По его словам , на позиции прибыли дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерии.