Несколько взрывов прогремели на аэродроме "Саки" 9 августа. Фото: кадр из видео.

На аэродроме "Саки" сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России, комментируя причину взрывов в районе Новофедоровки в Крыму.

"9 августа около 15.20 на территории аэродрома «Саки» в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что в результате взрыва пострадавших нет, авиационная техника на аэродроме не повреждена.

"По докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", - сообщили в Минобороны.

Напомним, 9 августа в поселке Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место инцидента.

В Ассоциации туристических операторов России сообщили, что среди туристов жертв и раненых нет. Министерство здравоохранения Крыма, сейчас к месту взрывов в Новофедоровке направлены бригады скорой помощи и санитарная авиация. Информация о пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.

Глава Крыма Аксенов сообщил, что в поселке Новофедоровка, где произошли несколько взрывов на военном аэродроме, усилены меры безопасности объектов инфраструктуры и населения.