Глава Крыма Аксенов рассказал, что происходит на военном аэродроме Новофедоровки, где прогремели взрывы

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал об усилении мер безопасности после взрывов на аэродроме неподалеку от Новофедоровки. Фото: Кадр из видео.

В поселке Новофедоровка, где произошли несколько взрывов на военном аэродроме, усилены меры безопасности объектов инфраструктуры и населения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, находясь на месте происшествия.

"В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями", - написал Аксенов в Telegram.

Глава Крыма отметил, что на момент его визита в Новофедоровку среди гражданского населения в медучреждения за помощью еще никто не обращался и призвал доверять только официальной информации о происходящем.

Напомним, 9 августа в поселке Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место инцидента.

В Ассоциации туристических операторов России сообщили, что среди туристов жертв и раненых нет. Министерство здравоохранения Крыма, сейчас к месту взрывов в Новофедоровке направлены бригады скорой помощи и санитарная авиация. Информация о пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.

Мэр города Саки Овдиенко также сообщил, что в результате взрывов в Новофедоровке никто не пострадал.