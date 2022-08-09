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Политика9 августа 2022 14:46

Пять человек получили легкие ранения при взрыве в Сакском районе Крыма

Четверо будут лечиться амбулаторно, одному потребовалась операция
Мария ПАВЛОВА
В результате взрыва на аэродроме в Сакском районе пострадали пять человек. Фото: кадр из видео.

В результате взрыва на аэродроме в Сакском районе пострадали пять человек. Фото: кадр из видео.

При взрыве в Сакском районе Крыма пострадали пятеро. Об этом рассказал глава Минздрава республики Константин Скорупский.

По словам Скорупского, по состоянию на 17.30 в Сакскую райбольницу доставили пятерых пострадавших.

Комментарий главы Минздрава приводит в своем Telegram советник главы Крыма Олег Крючков.

"Четверым оказана амблуаторная помощь – первичная обработка ран, порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной в операционной по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Состояние средней тяжести, угрозы жизни нет", - сказал министр, добавив, что четверо пострадавших получили легкие ранения и после оказания медпомощи отправлены домой.

Напомним, 9 августа в поселке Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов.

Глава Крыма Аксенов сообщил, что в поселке Новофедоровка, где произошли несколько взрывов на военном аэродроме, усилены меры безопасности объектов инфраструктуры и населения.