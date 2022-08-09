The Guardian: Варшава пригрозила «достать все свое оружие» из-за отказа ЕС выделить Польше 35 млрд евро

Польша ужесточила риторику по отношению к Брюсселю из-за отказа ЕС выделить деньги на восстановление после пандемии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша пригрозила «направить все пушки» на Евросоюз в борьбе за верховенство закона. Такое заявление сделал в интервью изданию The Guardian генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский.

«Если руководство ЕС попытается прижать нас к стенке, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала и ответить око за око», - сказал глава национал-консерваторов, комментируя отказ Еврокомиссии выделить Польше 35 миллиардов евро на борьбу с COVID-19.

Также Соболевский рассказал, что может предпринять Польша в случае, если деньги так и не будут выделены. Среди действий, запланированных Варшавой, по словам Соболевского, - смещение с поста главы Еврокомиссии фон дер Ляйен.

«Если комиссия не выделит деньги, то Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров», — заявил он.

Напомним, в октябре 2021 года Конституционный суд Польши подтвердил, что нормы конституции страны имеют приоритет над законодательством ЕС. В тот же день Еврокомиссия выступила с заявлением, в котором жестко заявила: «Законодательство ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения».

В ответ на это Европейский суд, высшая судебная инстанция ЕС, поддержал предложение Еврокомиссии штрафовать Польшу на 1 млн евро в день. Также Еврокомиссия решила не выделять Польше обещанные ранее 35 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии.

В мае сообщалось, что Еврокомиссия удержала с Польши сто миллионов евро из-за невыполнения Варшавой решения суда.