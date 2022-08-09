Войска ЛНР взяли под контроль территорию завода Knauf в Соледаре Фото: EAST NEWS

Народная милиция Луганской народной республики полностью взяла под контроль ситуацию на территории завода Knauf в промышленной зоне города Соледар в Донецкой области, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Подразделения шестого казачьего полка НМ ЛНР полностью контролируют территорию завода «КНАУФ-Гипс» на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города», – написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что союзные силы России, Донецкой и Луганской народной республик ведут бои с Вооруженными силами Украины в городе Соледар Дпод Донецком. С российской стороны войска ДНР и ЛНР поддерживает артиллерия и авиация.

Напомним, ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о взятии союзными войсками под контроль территории завода Knauf в Соледаре Донецкой народной республики.