Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму увеличилось до шести

Число пострадавших в результате взрыва боеприпасов на аэродроме в Крыму увеличилось до шести. Фото: кадр из видео.

Число пострадавших в результате взрыва снарядов на аэродроме в Сакском районе Республики Крым увеличилось. Ранее сообщалось о пятерых пострадавших. По обновленным данным крымского Минздрава, пострадали шесть человек.

"По состоянию на 18:30 в ГБУЗ РК «Сакская районная больница» доставлено шестеро пострадавших, один из них ребенок", - сообщили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что пятеро пострадавших получили легкие травмы, после оказания помощи они отправились домой. Шестой пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, он находится в среднетяжелом состоянии.

"К сожалению, ещё один человек (гражданский) погиб на месте", - добавили в Минздраве.

Напомним, 9 августа в поселке Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов.

В Минобороны РФ сообщили, что хранившиеся на аэродроме снаряды взорвались из-за нарушения техники безопасности.