Минобороны: боеприпасы на аэродроме Саки взорвались из-за нарушения требований пожарной безопасности

Взрыв на аэродроме в Саки произошел из-за нарушения техники безопасности, рассказали в Минобороны. Фото: кадр из видео.

Взрыв боеприпасов на аэродроме Саки произошел из-за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны России.

По словам представителя российского военного ведомства, факты намеренного воздействия на боеприпасы, хранившиеся на военном аэродроме вблизи Новофедоровки, не установлены. Не обнаружено и признаков такого воздействия.

Напомним, 9 августа в поселке Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место инцидента.

Глава Крыма Аксенов сообщил, что в поселке Новофедоровка, где произошли несколько взрывов на военном аэродроме, усилены меры безопасности объектов инфраструктуры и населения.

В Минздраве Крыма сообщили о пятерых пострадавших, одному из которых потребовалась операция.

Позже Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов.