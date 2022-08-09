Reuters: попавшие под санкции ЕС Россияне не задекларировали свои активы в Германии

Reuters сообщает, что ни один из попавших в санкционные списки ЕС россиян не задекларировал свои активы в Германии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне, попавшие в санкционный список Евросоюза, не задекларировали свои активы в Германии согласно действующему законодательству. Об том пишет во вторник 9 августа агентство Reuters со ссылкой на письмо Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ депутату Бундестага от Левой партии Кристиану Гёрке, который ранее предложил распространить требования по раскрытию активов лиц, попавших под санкции, на тех, кто «ведет дела с олигархами». Депутат имел в виду нотариусов, брокеров, продавцов авто, арт-дилеров, банковские учреждения.

«Никаких заявлений ни Бундесбанк, ни Федеральное управление экономики и экспортного контроля не получали», - сказано в ответе, подписанном госсекретарем министерства ведомства.

По данным министерства, в ФРГ заморожено около 4,28 млрд евро активов, принадлежащим российским бизнесменам из санкционного списка. По германскому законодательству, находящиеся под санкциями ЕС лица должны задекларировать свои активы. Тех, кто это не сделает, может ожидать крупный штраф или до года лишения свободы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции не будут отменены, если конфликт на Украине завершится «на условиях России», признав, что многие граждане ФРГ страдают от высоких цен на бензин и продукты питания.

Тем временем обедневшая Европа бьет тревогу: чем яростнее санкции, тем больше зарабатывает Россия, а экономическая ситуация в России привлекает небывалое количество мигрантов.